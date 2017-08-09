بالفيديو والصور.. طبيب يضرب ممرضة ويرفس بطنها " رغم حملها " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور بقناة مراقبة، واقعة ضرب طبيب لممرضة داخل أحد المستشفيات بتشيلي، حيث رفس بطنها وهي حامل ليدفعها إلى الخلف.

وبدأ الطبيب كلامه مع الممرضة، الذي يرتبط معها بعلاقة عاطفية مبديا غضبه من حملها منه حسبما أخبرته، وظن أنها تكذب عليه، فرافقها إلى المركز الطبي ليتأكد بنفسه معها، ولما أخبروه بصحة ما قالت طار عقله.

أول ما بدأ به بعد التلاسن، هو الصراخ بوجهها وشتمها، وحصرها إلى الجدار وشدها من شعرها ثم انقضّ يعضعض في أذنها حتى أدماها، فيما استمرت هي هادئة لا تنفعل ولا تنتفض، خشية أن يثور عليها أكثر.

ووفق ما ذكر موقع Portal 24 Horas الإخباري، قالت وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين Waleska Castillo إن ما فعله الطبيب ” هو تهديد بقتل مزدوج ” للأم وجنينها، وعلى هذا الأساس ستتم محاكمته في 4 سبتمبر المقبل، بالتأكيد تجريده من رخصته كطبيب.