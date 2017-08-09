مأساة عروسين أثناء تحضير حفل العرس - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة مؤثرة توفي حبيبان بفارق 5 أيام فقط ، بسبب إصابتهما بمرض وراثي ، تم اكتشافه اثناء تجهيزهما لتحضيرات العرس .

حيث كان قد تعرف شابان على بعضهما البعض من خلال موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، ونشأت بينهما قصة حب كبيرة إلا أن نهاية الحبيبان كانت مؤلمة.

وفي التفاصيل، فبعد فترة من تعارف الشابان ووقوعهما في الحب، سافر الشاب ليطلبها للزواج، وبالفعل وافق الأهل على خطبة الشاب من هذه الفتاة إلا أن ما حدث بترتيب الصدفة لم يكن في الحسبان.

واكتشف الشاب والفتاة أنهما يعانيان من مرض وراثي وهذا المرض يسمى ” التكيس الليفي ” ، ويعتبر هذا المرض من الأمراض الخطيرة التي تصيب الرئة.

مرضهم هذا جعل الشاب والفتاة يصران على التقرب من بعضهم البعض أكثر، ولكن الأطباء قد منعوا تواجد العروسان في مكان واحد، وقرر الأهل أن يقوما بفصل الزوجين والسفر بكل واحد منهما إلى بلده.

وقرر الاثنان الخضوع لعملية زرع رئة من أجل التغلب على هذا المرض، وبالفعل خضوع للعملية في أوقات متقاربة تماماً من بعضهما، إلا أن الأمر لم يأت بأي جديد على حالتهم الصحية التي ازدادت سوء بعد العملية الجراحية حتى كان من الصعب أن يرى الشاب حبيبته مطلقاً لإصابته بالتهاب في الرئة.

ولم تضع الفتاة مثل هذه النصائح في عين الاعتبار وذهبت للاطمئنان على حبيبها وشريكها إلا أنها لم تلحقه فقد توفي قبل وصولها إليه، أما هي فلحقت به وتوفيت بعد خمسة أيام فقط من وفاته.