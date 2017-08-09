بالفيديو.. أحمد مكي أثناء تسجيله أول أغنية من ألبومه القادم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أحمد مكي أثناء تسجيله أول أغنية من ألبومه القادم
أوفى الفنان المصري أحمد مكى بوعده لجمهوره الذي قطعه على نفسه بمشاركته له تسجيل الأغنية الأولى له من الألبوم الجديد.
وعلق مكى على الفيديو قائلاً: ” كنت واعدكم إنى عازمكم عندى فى الأستوديو وأنا باسجِّل أول غنوه في الألبوم الجديد، ولازم يكون الصوت والصورة مابيقطَّعوش كل شويه .. فتعرفوا تسمعوا كويس … عشان كده صوَّرتلكم الفيديو ده “.
كان مكي ظهر في فيديو سابق مع الفنان بيومي فؤاد في فيديو لايف على الفيس بوك ووعد جمهوره بمشاركته تسجيل أول ألبوم.
جديد مكى 2017 – حصرى من أول أغنية فالألبوم الجديد
مساء الفل 👋🏽بقالي كتير بأحاول أدخل لايف و مش عارف …فيه مشكله كبيره في الإنترنت … الشبكه 💩 جداً !!!!والنهارده كنت واعدكم إني عازمكم عندي في الأستوديو وأنا باسجِّل أول غنوه في الألبوم الجديد ، و لازم يكون الصوت والصورة مابيقطَّعوش كل شويه .. فتعرفوا تسمعوا كويس … عشان كده صوَّرتلكم الفيديو ده … .#mekky #sekkymallawany
Posted by Mekky on Thursday, August 3, 2017
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