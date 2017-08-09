بالفيديو.. أحمد مكي أثناء تسجيله أول أغنية من ألبومه القادم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أوفى الفنان المصري أحمد مكى بوعده لجمهوره الذي قطعه على نفسه بمشاركته له تسجيل الأغنية الأولى له من الألبوم الجديد.

وعلق مكى على الفيديو قائلاً: ” كنت واعدكم إنى عازمكم عندى فى الأستوديو وأنا باسجِّل أول غنوه في الألبوم الجديد، ولازم يكون الصوت والصورة مابيقطَّعوش كل شويه .. فتعرفوا تسمعوا كويس … عشان كده صوَّرتلكم الفيديو ده “.

كان مكي ظهر في فيديو سابق مع الفنان بيومي فؤاد في فيديو لايف على الفيس بوك ووعد جمهوره بمشاركته تسجيل أول ألبوم.