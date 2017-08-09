أمير منطقة الباحة يتوج الفائزين في سباق التحدي لصعود المرتفعات - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

توج صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق تحدي صعود المرتفعات، الفائزين في سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات، الذي اشرف على تنظيمه الاتحاد السعودي لسباق السيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع امارة منطقة الباحة وذلك بمنتزه الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بني حسن .

واستمر السباق الذي شارك به 18 متسابقاً من المملكة ودول الخليج ولبنان وسوريا، وسط طاقم تحكيمي أوروبي وأمريكي، لثلاثة أيام وبلغت مسافته 2800 متر في مرتفعات غابة خيرة ببني حسن ، فيما تضمن السباق ثلاث فئات ، شملت الدفع الرباعي والخلفي والأمامي .

وفي ختام السباق قام سمو أمير الباحة بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ، حيث سلم سموه الفائز بالمركز الأول المتسابق فادي حمادة من دولة سوريا الميدالية الذهبية، وصاحب المركز الثاني المتسابق ماجد الغامدي الميدالية الفضية ، والمتسابق أحمد خنين مكافأة المركز الثالث والميدالية البرونزية ، كما سلم سموه المكافأة المالية للفائزين لجميع الفئات .

وتسلم سمو أمير الباحة في ختام السباق هدية تذكارية مقدمة من المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نايف بن إبراهيم الحجيلان .

وأعرب محافظ بني حسن نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق محمد بن معيض الفائز عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته لهذه الفعالية التي تقام ضمن فعاليات صيف المحافظة لهذا العام ، ولوكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري على متابعته المستمرة للفعالية .

وأشاد بالجهود التي بذلتها اللجان المنظمة والجهات الإعلامية والأمنية التي أسهمت في نجاح السباق ، الذي شهد حضوراً لافتاً من الجمهور .

وكشف أنه وبدعم من سمو امير منطقة الباحة تم تسجيل سباق صعود المرتفعات بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة رسمياً لدى الاتحاد السعودي لسباق السيارات والدراجات النارية ، حيث سيقام سنوياً بإذن الله .

حضر السباق وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد الوذيناني والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نايف بن إبراهيم الحجيلان ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة ومحافظة بني حسن .