التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم لاختبارات رخصة الممارسة المهنية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اتاحة التقديم للفترة الاختبارية الثالثة لاختبارات رخصة الممارسة المهنية للطب البشري SMLE وطب الأسنان SDLE وأخصائي التمريض SNLE والتي ستنعقد خلال الفترة من 13 وحتى 24 أغسطس 2017م.

وأوضحت ” الهيئة ” أن الاختبارات المذكورة لمن أراد الحصول على رخصة الممارسة المهنية في هذه التخصصات وكذلك يمكن أن تستخدم النتيجة عند التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية .

وتابعت الهيئة إلى أن المشمولين في التقديم من هم في السنة الدراسية الأخيرة أو في سنة الامتياز، حيث يتطلب اكمال نموذج أحقية الجلوس من الجامعة المعنية وارفاقه ضمن متطلبات الاستمارة الالكترونية.

ولفتت إلى أن النتائج ستصدر خلال أسبوعين الى سنة أسابيع من انتهاء الفترة الاختبارية.

وأشارت الهيئة إلى أنه على الراغبين التقديم إليكترونياً عبر الرابط التالي :

(https://goo.gl/3ZUmQE) .