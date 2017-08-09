  ⁠⁠⁠بالفيديو.. دنيا بطمة داخل ملهى ليلي برفقة زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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 ⁠⁠⁠بالفيديو.. دنيا بطمة داخل ملهى ليلي برفقة زوجها

 ⁠⁠⁠بالفيديو.. دنيا بطمة داخل ملهى ليلي برفقة زوجها
نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دٌنيا بطمة ، موجة غضب بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها ، يرصد لقطات تواجدها داخل ملهى .

حيث ظهرت دنيا بطمة في اللقطات وهي برفقة زوجها محمد الترك داخل ملهى ليلي وسط العديد من الفتيات والشباب ، ما أثار غضب جمهورها مُعبرين عن رفضهم رؤية فنانيهم ونجومهم داخل مثل هذه الاماكن .

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13589 ] نشر منذ 43 دقيقة

لا صراحة كفو رايحة مع زوجها للملهى مو مع احد غريب
😁😁😁
الله يقلعة من زوج ماندري بلاه سحر والا دياثة
الله لايبلانا بس

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 19 دقيقة

اهب ياوجهه تودي زوجتك ملهى ليلي لعنة الله عليك وعليها بس شكله ديوث

[ عدد التعليقات: 9087 ] نشر منذ 11 دقيقة

طيب عارفين انهه عادي عندهم

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