 ⁠⁠⁠بالفيديو.. دنيا بطمة داخل ملهى ليلي برفقة زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دٌنيا بطمة ، موجة غضب بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها ، يرصد لقطات تواجدها داخل ملهى .

حيث ظهرت دنيا بطمة في اللقطات وهي برفقة زوجها محمد الترك داخل ملهى ليلي وسط العديد من الفتيات والشباب ، ما أثار غضب جمهورها مُعبرين عن رفضهم رؤية فنانيهم ونجومهم داخل مثل هذه الاماكن .