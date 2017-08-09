 ⁠⁠⁠بالفيديو.. دنيا بطمة داخل ملهى ليلي برفقة زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. دنيا بطمة داخل ملهى ليلي برفقة زوجها
أثارت الفنانة المغربية دٌنيا بطمة ، موجة غضب بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها ، يرصد لقطات تواجدها داخل ملهى .
حيث ظهرت دنيا بطمة في اللقطات وهي برفقة زوجها محمد الترك داخل ملهى ليلي وسط العديد من الفتيات والشباب ، ما أثار غضب جمهورها مُعبرين عن رفضهم رؤية فنانيهم ونجومهم داخل مثل هذه الاماكن .
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13589 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا صراحة كفو رايحة مع زوجها للملهى مو مع احد غريب
😁😁😁
الله يقلعة من زوج ماندري بلاه سحر والا دياثة
الله لايبلانا بس
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 19 دقيقة
اهب ياوجهه تودي زوجتك ملهى ليلي لعنة الله عليك وعليها بس شكله ديوث
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9087 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب عارفين انهه عادي عندهم