200 ألف نسخة من المصحف الشريف للمسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – فقد تم تزويد المسجد الحرام بـ ( 100,000 ) نسخة للمصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وجاء ذلك لحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المصاحف والكتب، على توفير ما يحتاجه المسجد الحرام من مصاحف ووضعها في متناول الحجاج وقاصدي المسجد الحرام، خصوصاً ونحن مقبلون على موسم الحج لهذا العام 1438هـ.

الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي ( 200,000 ) نسخة، تم تزويد المسجد الحرام بالدفعة الأولى منها والبالغ عددها (100,000) نسخة، وجاري تسليم الدفعة الثانية.