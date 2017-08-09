مصر.. السجن 5 سنوات لـ 72 إخوانيا لانضمامهم لجماعة إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، اليوم، الأربعاء، بمعاقبة 72 إخوانيا بالسجن 5 سنوات غيابيا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 آخرين حضوريا، بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بقضية ” المكتب الإدارى “.

ترجع أحداث القضية إلى 2015 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.