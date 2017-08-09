الطيران المدني المصري: مستمرون فى حظر الطائرات القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى بمصر استمرار مصر فى تطبيق الحظر المفروض على الطائرات القطرية بعدم عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بالمطارات والذى تم تنفيذه فى النصف الأول من يونيو الماضى مع إلتزام مصر بالقوانين الدولية التى تنظم حركة الطيران المدنى فى العالم.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية الأربعاء تعليقا على مانشر بالسماح بعبور الطائرات القطرية فى بعض الممرات الجوية فى الدول الأربع : إن سلطة الطيران المدنى المصرية ملتزمة بقرارها الصادر فى الخامس من يونيو الماضى بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة فى دولة قطر من الهبوط فى مطارات مصر أو العبور فى أجواء مصر السيادية وأن القرار لايشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بمصر أو دولة قطر والراغبة فى عبور أجواء مصر من وإلى دولة قطر وفيما يخص عبور الطائرات والرحلات العارضة لأجواء مصر من وإلى دولة قطر فيجب عليها على هذه الطائرات تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى بمالايقل عن 24 ساعة .

وأضافت المصادر: أن مصر تجدد إلتزامها التام بمواد وأحكام إتفاقية الطيران المدنى الدولى ــ إتفاقية شيكاغو 194 ــ والإتفاقيات الأخرى ذات الصلة بمايضمن سلامة الطيران المدنى الدولى وإستمرار تدفق وإنسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء مصر السيادية مع احتفاظ مصر بحقها السيادى الذى يكفله لها القانون الدولى بإتخاذ أية تدابير إحترازية لحماية أمنها الوطنى إذا إقتضت الضرورة كما أن مصر ملتزمة أيضا بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2309 والذى إتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7775 والتى عقدت 22 سبتمبر 2016 والذى أعرب فيه عن إلتزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بمافى ذلك سيادتها على المجال الجوى الذى يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها وإستقلالها السياسى وفقا لميثاق الأمم المتحدة.