 بالفيديو.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: المملكة قدمت لنا كافة الخدمات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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بالفيديو.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: المملكة قدمت لنا كافة الخدمات

بالفيديو.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: المملكة قدمت لنا كافة الخدمات
طلال الغامدي(صدى):

وجه ناصر هويزاوي، رئيس بعثة الحج الإيرانية، الشكر والتقدير للجهات المعنية في المملكة، لحسن استقبال الحجاج الإيرانيين سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأكد هويزاوي ، في تسجيل مصور عبر تويتر ، أن الجهات المعنية في المملكة قدمت كل سبل الدعم للحجاج الإيرانيين، وقدمت كافة الخدمات لهم، متقدما بالشكر لكل المسئولين على حسن التعامل مع الحجاج الإيرانيين.


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