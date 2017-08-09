بالفيديو.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: المملكة قدمت لنا كافة الخدمات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجه ناصر هويزاوي، رئيس بعثة الحج الإيرانية، الشكر والتقدير للجهات المعنية في المملكة، لحسن استقبال الحجاج الإيرانيين سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأكد هويزاوي ، في تسجيل مصور عبر تويتر ، أن الجهات المعنية في المملكة قدمت كل سبل الدعم للحجاج الإيرانيين، وقدمت كافة الخدمات لهم، متقدما بالشكر لكل المسئولين على حسن التعامل مع الحجاج الإيرانيين.