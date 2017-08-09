بالفيديو.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: المملكة قدمت لنا كافة الخدمات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: المملكة قدمت لنا كافة الخدمات
وجه ناصر هويزاوي، رئيس بعثة الحج الإيرانية، الشكر والتقدير للجهات المعنية في المملكة، لحسن استقبال الحجاج الإيرانيين سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وأكد هويزاوي ، في تسجيل مصور عبر تويتر ، أن الجهات المعنية في المملكة قدمت كل سبل الدعم للحجاج الإيرانيين، وقدمت كافة الخدمات لهم، متقدما بالشكر لكل المسئولين على حسن التعامل مع الحجاج الإيرانيين.
#فيديو | رئيس بعثة #الحج الايرانية يشكر السعودية على حسن استقبال حجاج #إيران في جدة والمدينة . #الحج_رسالة_سلام pic.twitter.com/AQX9udOrn7
— الثقافة والإعلام (@moci_ksa) August 9, 2017
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