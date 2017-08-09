حسين عبدالغني يوقع رسميًا مع ترانافا السلوفاكي الإثنين القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يعود اللاعب حسين عبدالغني إلى المملكة بعد الاتفاق مع نادي سبارتاك ترانافا السلوفاكي وسوف يكون التوقيع الرسمي الاثنين القادم حيث تم الاتفاق بشكل شبه نهائي على كافة التفاصيل .

وسيصل الكابتن حسين عبدالغني إلى المملكة الساعة التاسعة مساء هذا اليوم قادماً من فيينا مروراً بعمّان على أن تكون العودة إلى سلوفاكيا يوم الأحد القادم ليتم التوقيع النهائي والإعلان الرسمي يوم الاثنين .

فيما سيستلم العقد اليوم ماهو الورتاني وكيل اللاعب في اوربا وشمال افريقيا من النادي في انتظار عودة الكابتن حسين عبدالغني إلى سلوفاكيا للتوقيع النهائي.