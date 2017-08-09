بالصور.. أمير الحدود الشمالية يلتقي إعلاميي المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أن الإعلام أحد أهم الوسائل الأساسية في إيصال صوت المواطن للمسؤول، وإظهار ما حظيت به المنطقة من مشاريع تنموية في شتى المجالات.

وشدّد سموه خلال لقائه في ديوان الإمارة اليوم, بعدد من الإعلاميين بالمنطقة, على دور الإعلام المهم فيما يتعلق بنقل الصورة الحقيقية دون تشويه أو مبالغة، منوهاً بأهمية تأكد الإعلامي وتثبته من مصدر المعلومة قبل نقلها لمتلقي الرسالة الإعلامية، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة والمسؤولية الثقيلتين لملقاة على عاتق الإعلامي، لـذا عليه تحرى الدقة، والتأكد من مصداقية خبره ومعلوماته قبل نشرهها، واصفاً الإعلامي المثالي بذلك الذي يكتب الحقيقة كاملة، ويضع أمانة الكلمة نصب عينيه.

وقال سموه: إن الإعلاميين شركاء لنا، ونسعد بالاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم وأطروحاتهم الهادفة، التي تقدم الكثير من المعلومات التي نسعى في الإمارة والدوائر الحكومية للتعامل معها باهتمام كبير، من حيث دعم الإيجابيات وتعزيزها، وتلافي السلبيات وعلاجها.

وحثّ سموه إعلاميي منطقة الحدود الشمالية على ضرورة مواكبة رؤية المملكة 2030 والعمل ضمن المنظومة الوطنية لتحقيق أهدافها، متطلعاً لإسهام جميع أبناء المنطقة في دعم هذه الرؤية الأستراتيجية والمهمة جدا في تاريخ مملكتنا الحبيبة، كلٌ في مجاله، في ظل رعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه – حفظهما الله -، مرحل بالاقتراحات والمطالبات في جميع الأوقات، والعمل على تحقيقها، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوحاً أمام الجميع وبصفة يومية.

إثر ذلك أجاب سموه على جميع استفسارات ومداخلات الإعلاميين في المنطقة، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الحفاوة والاستقبال، مؤكدين أنهم تشرفوا بالإستئناس بآرائه وتوجيهاته، التي ستكون – بإذن الله – عوناً لهم في النهوض بالأداء والعمل الإعلامي في المنطقة.