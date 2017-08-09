بالصور.. مصممة أزياء أمريكية تنبهر بالحضارة المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعربت نجمة تليفزيون الواقع ومصممة الأزياء الأمريكية كورتنى كارداشيان عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة، وبعظمة بناء الأهرامات حيث تم التقاط صور تذكارية لها أمام أبو الهول والأهرامات .

وجاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمنطقة أهرامات الجيزة، ورافقها فى الزيارة أشرف محيى مدير آثار الهرم، حيث قامت بدخول الهرم الأكبر ومشاهدة منطقة البانوراما الأثرية وحرم أبو الهول.