بالصور.. مصممة أزياء أمريكية تنبهر بالحضارة المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مصممة أزياء أمريكية تنبهر بالحضارة المصرية
أعربت نجمة تليفزيون الواقع ومصممة الأزياء الأمريكية كورتنى كارداشيان عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة، وبعظمة بناء الأهرامات حيث تم التقاط صور تذكارية لها أمام أبو الهول والأهرامات .
وجاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمنطقة أهرامات الجيزة، ورافقها فى الزيارة أشرف محيى مدير آثار الهرم، حيث قامت بدخول الهرم الأكبر ومشاهدة منطقة البانوراما الأثرية وحرم أبو الهول.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13589 ] نشر منذ 32 دقيقة
ذي اخت كيم والا امها
والا ابوها اللي تحول حرمة😁
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10184 ] نشر منذ 28 دقيقة
لالا ماتوقع ابوها 🤔
شكل جسمها مايدل انها الاب الاهبل
ممكن اختها اصلا تشبه كيم 😕