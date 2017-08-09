 بالصور.. مصممة أزياء أمريكية تنبهر بالحضارة المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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بالصور.. مصممة أزياء أمريكية تنبهر بالحضارة المصرية

بالصور.. مصممة أزياء أمريكية تنبهر بالحضارة المصرية
أماني الغامدي(صدى):

أعربت نجمة تليفزيون الواقع ومصممة الأزياء الأمريكية كورتنى كارداشيان عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة، وبعظمة بناء الأهرامات حيث تم التقاط صور تذكارية لها أمام أبو الهول والأهرامات .

وجاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمنطقة أهرامات الجيزة، ورافقها فى الزيارة أشرف محيى مدير آثار الهرم، حيث قامت بدخول الهرم الأكبر ومشاهدة منطقة البانوراما الأثرية وحرم أبو الهول.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13589 ] نشر منذ 32 دقيقة

ذي اخت كيم والا امها
والا ابوها اللي تحول حرمة😁

[ عدد التعليقات: 10184 ] نشر منذ 28 دقيقة

لالا ماتوقع ابوها 🤔
شكل جسمها مايدل انها الاب الاهبل
ممكن اختها اصلا تشبه كيم 😕

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