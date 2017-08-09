السجن 13 عامًا لخطيب وصف الدولة بـ " منبع التكفير " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكما بالسجن 13 عامًا على مواطن ومنعه من السفر 13 عاما أخرى، وإغلاق موقع إلكتروني تابع له.

كما أدانت المحكمة في حكمها الابتدائي المواطن باستغلال خطب الجمعة في تأييد ” حزب الله ” الإرهابي والترويج لرموزه وانتقاده لدول مجلس التعاون والدول العربية بسبب تصنيفها الحزب بأنه منظمة إرهابية.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً، قيام الجاني بوصف المملكة بأنها منبع التكفير ورائدته وتؤمن به كدين، فضلا عن تحريض المجتمع على الدولة والمساس بالأمن العام وبث الفتن، ونشر خطبه على موقعه الإلكتروني الذي يطلق عليه ” مكتب الهداية “.