⁠⁠⁠⁠⁠أمانة عسير تربط أعمال المقاولين إلكترونياً لضمان جودة الخدمات - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

شرعت أمانة منطقة عسير في ربط إدارة المشروعات بأعمال المقاولين إلكترونياً لضمان جودة الخدمات المقدمة ومتابعتها بشكل مستمر .

وأوضح مدير عام تنسيق المشروعات بالأمانة عبدالله بن محمد الجوني, أن الأمانة حرصت على تحسين مستوى الخدمات البلدية بالمنطقة، حيث تابعت إدارة المشروعات بالعمل وفق آلية إلكترونية أعمال المقاولين لضمان جودة إيصال الخدمات للإدارات الحكومية والمنازل .

وأضاف الجوني أن جميع أعمال الإدارة حالياً تجري إلكترونياً لمعرفة مسارات المشروعات والخدمات الأخرى، من خلال فريق متكامل من الكوادر الفنية والفرق المتخصصة للمراقبة ومتابعة أعمال الحفر و الردم من قبل المقاولين، إضافة إلى التأكد من تطبيق المقاولين لوسائل السلامة، حيث قامت الإدارة بأكثر من 450 جولة مجدولة وغير مجدولة لمتابعة أعمال المقاولين.