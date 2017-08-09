بالفيديو.. القمل يغزو رأس سيدة بالحافلة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، التقطه راكب حافلة لامرأة تجلس أمامه مباشرة وشعرها يمتلئ بالحشرات.

حيث كان قد شاهد الرجل عددا من حشرات القمل الظاهر يسير على شعر المرأة الجالسة أمامه بوضوح على متن حافلة مكسيكية، كما كان ينزلق من على شعرها للأسفل ما أزعج الراكب ودفعه لتصويرها.

وعلق البعض على مقطع الفيديو بأن المرأة ربما تعاني من مشكلات صحية كبيرة.