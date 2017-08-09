بالفيديو.. القمل يغزو رأس سيدة بالحافلة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. القمل يغزو رأس سيدة بالحافلة
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، التقطه راكب حافلة لامرأة تجلس أمامه مباشرة وشعرها يمتلئ بالحشرات.
حيث كان قد شاهد الرجل عددا من حشرات القمل الظاهر يسير على شعر المرأة الجالسة أمامه بوضوح على متن حافلة مكسيكية، كما كان ينزلق من على شعرها للأسفل ما أزعج الراكب ودفعه لتصويرها.
وعلق البعض على مقطع الفيديو بأن المرأة ربما تعاني من مشكلات صحية كبيرة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3420 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊الله يعافيهاان كانت مريضه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10184 ] نشر منذ 1 ساعة
ياربي معقوله في ناس للحين فيها قمل 😕
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
رشها فليت تكسب اجر
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6569 ] نشر منذ 35 دقيقة
وليش مستغربة ي أمل🤔
دام فيه نساء قذرات😷وغير مهتمات بنظافة أنفسهن ونظافة بيوتهن فتوقعي وجود القمل و الفئران والجرذان
وغيرها من القوارض و الحشرات.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13839 ] نشر منذ 26 دقيقة
صح يا ديم 👌
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6569 ] نشر منذ 26 دقيقة
ترى احيانًا تكون الوحدة نظيفة وممكن القمل ينتقل لها من البيئة اللي حولها مثل بيئة العمل أو البيوت اللي تزورها.