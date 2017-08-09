 بالفيديو.. القمل يغزو رأس سيدة بالحافلة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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بالفيديو.. القمل يغزو رأس سيدة بالحافلة

بالفيديو.. القمل يغزو رأس سيدة بالحافلة
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، التقطه راكب حافلة لامرأة تجلس أمامه مباشرة وشعرها يمتلئ بالحشرات.

حيث كان قد شاهد الرجل عددا من حشرات القمل الظاهر يسير على شعر المرأة الجالسة أمامه بوضوح على متن حافلة مكسيكية، كما كان ينزلق من على شعرها للأسفل ما أزعج الراكب ودفعه لتصويرها.

وعلق البعض على مقطع الفيديو بأن المرأة ربما تعاني من مشكلات صحية كبيرة.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة

رشها فليت تكسب اجر

[ عدد التعليقات: 6569 ] نشر منذ 35 دقيقة

وليش مستغربة ي أمل🤔

دام فيه نساء قذرات😷وغير مهتمات بنظافة أنفسهن ونظافة بيوتهن فتوقعي وجود القمل و الفئران والجرذان
وغيرها من القوارض و الحشرات.

[ عدد التعليقات: 6569 ] نشر منذ 26 دقيقة

ترى احيانًا تكون الوحدة نظيفة وممكن القمل ينتقل لها من البيئة اللي حولها مثل بيئة العمل أو البيوت اللي تزورها.

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