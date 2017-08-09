بالفيديو.. رد فعل فتاة ترفض علاقة مع شاب لمرضه ثم تكتشف ثراءه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رد فعل فتاة ترفض علاقة مع شاب لمرضه ثم تكتشف ثراءه
حقق مقلب نشره موقع ” برايت سايد ” ، نفذه شاب في فتاة لاختبار انجذابها لشاب مقعد وبعد معرفتها بأنه مليونير، أكثر من 6 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مثيرا حالة من الجدل.
ويبدأ المقلب بمحاولة الشاب الجالس على مقعد متحرك أن يحصل على رقم الفتاة التي ادعت أنها مرتبطة، ثم سمعته يتحدث مع سائقه ليأتي ويقله إلى طائرته الهليكوبتر وعندما حاول التحدث إليها مرة أخرى وافقت وبدأت تسأله عن مجال عمله، وازدادت استجابتها له عندما علمت أنه يعمل بالمقاعد المتحركة وجالس على أحدهم لاختباره.
وفاجأ الشاب الفتاة برفضه أن تركب بصحبته بعد أن كشف أمرها.
Very self-serving girl.via Wachaut bit.ly/2ak5GmR
Posted by Bright Side on Saturday, August 5, 2017
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحريم يحبون الدراهم أسألوني عنهم
الله يرحم زوجتي ويغفرلها ويدخلها الجنة ولا يجمعني فيها كانت تحتريني عند باب الحوش يوم ينزل الراتب وذاك الضحكة والسنون متعفطه والشاهي والقهوة عشان الراتب وتجلس اسبوع ماتغدينا غير الزين من مرقوق ومطازيز وجريش وسليق يوم الأسبوع الي عقبه تطير الضحكة وتقول وجه ماسك خط سريع ماتدري هي زعله ولا مستانسه وينزل الغدا الي كبسه مع دجاج ويطير الأسبوع الثاني ويجي الثالث وتبدا الحواجب تعفط تحت والبراطم قلبت كفر ددتسن وندخل بغدا رز ومرق عاد الأسبوع الأخير ماتشوف غير ذا اللسان انطلق زعيق ومهاوش مع البزارين ومعي والغدا يوم احترق ويوم حواضر المهم ارتاحت الحين ونا ارتحت الحمداللًه .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10184 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله اختباره حلو 👍
النسوان اغلبهن يحبن الفلوس صحيح ماحد ينكر
ولكن فيه اولويات يعني مو كل شي فلوس 😊
الدسك22[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 26 دقيقة
اللهم أني أسألك وزجة صالحة
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5319 ] نشر منذ 16 دقيقة
الكل يحب الفلوس ماهو بس النساء لو سوو نفس التجربة مع فتاة مقعدة بيكون نفس الشيء اللي صار معه 🤣🙉✌🏻