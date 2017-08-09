 بالفيديو.. رد فعل فتاة ترفض علاقة مع شاب لمرضه ثم تكتشف ثراءه - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. رد فعل فتاة ترفض علاقة مع شاب لمرضه ثم تكتشف ثراءه

بالفيديو.. رد فعل فتاة ترفض علاقة مع شاب لمرضه ثم تكتشف ثراءه
نورة الشهري(صدى):

حقق مقلب نشره موقع ” برايت سايد ” ، نفذه شاب في فتاة لاختبار انجذابها لشاب مقعد وبعد معرفتها بأنه مليونير، أكثر من 6 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مثيرا حالة من الجدل.
ويبدأ المقلب بمحاولة الشاب الجالس على مقعد متحرك أن يحصل على رقم الفتاة التي ادعت أنها مرتبطة، ثم سمعته يتحدث مع سائقه ليأتي ويقله إلى طائرته الهليكوبتر وعندما حاول التحدث إليها مرة أخرى وافقت وبدأت تسأله عن مجال عمله، وازدادت استجابتها له عندما علمت أنه يعمل بالمقاعد المتحركة وجالس على أحدهم لاختباره.

وفاجأ الشاب الفتاة برفضه أن تركب بصحبته بعد أن كشف أمرها.

Prank with a wheelchair

Very self-serving girl.via Wachaut bit.ly/2ak5GmR

Posted by Bright Side on Saturday, August 5, 2017


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 53 دقيقة

الحريم يحبون الدراهم أسألوني عنهم
الله يرحم زوجتي ويغفرلها ويدخلها الجنة ولا يجمعني فيها كانت تحتريني عند باب الحوش يوم ينزل الراتب وذاك الضحكة والسنون متعفطه والشاهي والقهوة عشان الراتب وتجلس اسبوع ماتغدينا غير الزين من مرقوق ومطازيز وجريش وسليق يوم الأسبوع الي عقبه تطير الضحكة وتقول وجه ماسك خط سريع ماتدري هي زعله ولا مستانسه وينزل الغدا الي كبسه مع دجاج ويطير الأسبوع الثاني ويجي الثالث وتبدا الحواجب تعفط تحت والبراطم قلبت كفر ددتسن وندخل بغدا رز ومرق عاد الأسبوع الأخير ماتشوف غير ذا اللسان انطلق زعيق ومهاوش مع البزارين ومعي والغدا يوم احترق ويوم حواضر المهم ارتاحت الحين ونا ارتحت الحمداللًه .

[ عدد التعليقات: 10184 ] نشر منذ 35 دقيقة

والله اختباره حلو 👍
النسوان اغلبهن يحبن الفلوس صحيح ماحد ينكر
ولكن فيه اولويات يعني مو كل شي فلوس 😊

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 26 دقيقة

اللهم أني أسألك وزجة صالحة

[ عدد التعليقات: 5319 ] نشر منذ 16 دقيقة

الكل يحب الفلوس ماهو بس النساء لو سوو نفس التجربة مع فتاة مقعدة بيكون نفس الشيء اللي صار معه 🤣🙉✌🏻

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