بالفيديو.. رد فعل فتاة ترفض علاقة مع شاب لمرضه ثم تكتشف ثراءه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حقق مقلب نشره موقع ” برايت سايد ” ، نفذه شاب في فتاة لاختبار انجذابها لشاب مقعد وبعد معرفتها بأنه مليونير، أكثر من 6 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مثيرا حالة من الجدل.

ويبدأ المقلب بمحاولة الشاب الجالس على مقعد متحرك أن يحصل على رقم الفتاة التي ادعت أنها مرتبطة، ثم سمعته يتحدث مع سائقه ليأتي ويقله إلى طائرته الهليكوبتر وعندما حاول التحدث إليها مرة أخرى وافقت وبدأت تسأله عن مجال عمله، وازدادت استجابتها له عندما علمت أنه يعمل بالمقاعد المتحركة وجالس على أحدهم لاختباره.

وفاجأ الشاب الفتاة برفضه أن تركب بصحبته بعد أن كشف أمرها.