طفل يسير على قدميه لأول مرة منذ 12 عاما في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، من علاج طفل عمره 12 عاما من شلل دماغي وقصور في الأطراف وأوتار الأطراف، صاحبه منذ ولادته،وجعله يمشي على قدميه لأول مرة في حياته.

وكان الفريق بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى أجرى عملية جراحية لإطالة أوتار الأطراف السفلية، ثم بدأ الطفل رحلة التأهيل والعلاج وممارسة حياته الطبيعية.

وثقت جمعية الأطفال المعوقين قصة الطفل ويدعى سلطان، عبر انفوجرافيك يحكي قصة السنوات التي ظل يتلقى خلالها العلاج إلى أن تمكن أخيراً من ملامسة الأرض والمشي على قدميه دون مساعدة، بعد أن ظل حبيس الكرسي المتحرك منذ مولده.