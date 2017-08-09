5 قواعد هامة لعلاقة زوجية صحية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ربما يصبح التطفل والتجسس على شريك حياتك أمراً روتينياً ودائماً بالنسبة لك، بدافع الاعتقاد أن لك الحق في القيام بذلك بحكم كونك نصفه الآخر.

غير أن الاطلاع على خصوصيات شريك حياتك بهذا الشكل المستباح يعتبر أمراً غير لائق، ويجب أن تنظمه قواعد وقوانين تضمن عدم انتهاك خصوصيته. لذا فقد أورد موقع “فاميلي شير” الإلكتروني قواعد الخصوصية التالية ليتبعها الأزواج فيما بينهم:

1- آداب البريد الإلكتروني

إن مشاركة حساب بريد إلكتروني واحد بين الزوجين يمكن أن يجعل من الاتصالات فيما بينهما أكثر سهولة، تماماً مثل الحسابات المصرفية المشتركة. فتقاسم حساب البريد الإلكتروني هو خطوة طبيعية ولا ضير فيها في العلاقة الزوجية. إلا أن هذا لا يعني بأن يقوم أحد الطرفين بالاطلاع على رسائل الآخر دون علمه.

2- الاطلاع على الرسائل النصية

لا بد من أن تمتنع عن التجسس على رسائل شريك حياتك النصية، وخاصة إن كان هاتفه مقفل بكلمة مرور، لأن هذا يعني أنه لا يريدك أن تطلع على رسائله. والأزواج الذين يتمتعون بعلاقة صحية، لا يحتاجون إلى رؤية رسائل بعضهم البعض لأن الثقة المتبادلة تسود علاقتهم.

3- آداب المكالمات الهاتفية

إن التنصت على المكالمات الهاتفية لشريك الحياة، أمر غير مقبول أيضاً في العلاقة الصحية. فإن لم يطلب شريك حياتك البقاء إلى جانبه أثناء إجراء مكالمته، لا تحاول أن تتنصت على ما يقول. وإن كانت علاقتكما مبنية على الثقة فسوف يخبرك بفحوى المكالمة عندما ينتهي منها.

4- تتبع مكان تواجد الشريك

تعتبر مراقبة تحركات شريك حياتك وتتبع موقعه عبر تطبيق ما، أو عبر مراقبته بشكل شخصي أمر مرفوض بشكل كامل في العلاقة الزوجية الصحية. وإن ساورتك أي شكوك حيال شريكك يمكنك مصارحته بهذه الشكوك ومناقشة الأمر معه بشكل عقلاني.

5- اختراق كلمات السر

عندما تكون في علاقة ملتزمة طويلة الأمد، يجب أن تسود الثقة بينك وبين نصفك الآخر، ويجب أن تتبادل كلمات مرور حسابات البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي معه. هذا المستوى من الثقة يجعل حياتكما أكثر سهولة ووضوحاً، ويحول دون اللجوء إلى اختراق أو سرقة كلمات سر حساباتكما الإلكترونية.