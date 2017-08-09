حظر استرداد الحيوانات الحية من نيجيريا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظر مؤقت على استيراد الحيوانات الحية من نيجيريا بسبب مرض حمى الوادي المتصدع.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي إن الحظر جاء ذلك بناء على النشرة التحذيرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بوجود إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع في تلك البلاد “.

فيما أوضح نائب المدير العام للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر أنه جرى التعميم على المحاجر بالحظر، وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.