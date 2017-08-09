محلل يمني: التحالف العربي يساعد الحكومة الشرعية في استعادة الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تتجه الحكومة الشرعية في اليمن وبالتعاون ودعم التحالف العربي نحو استعادة الأمن في المناطق المحررة، واستعادة تحرير بقية المناطق، بحسب تصريحات المحلل السياسي نجيب غلاب.

وقال غلاب خلال لقائه أمس في برنامج المشهد اليمني المذاع على القناة الإخبارية، إن الأوضاع الأمنية أصبحت أكثر استقراراً، حيث استطاعت الحكومة أن تراهن على حاجات الناس ومتطلباتهم، وعدم الخروج عن الأهداف التي قامت من أجلها عاصفة الحزم.

وأضاف ” غلاب ” أن المعارك ما زالت مستمرة في مديريات شبوة، ويتم ضرب الخلايا المتبقية بعد ضرب الرأس، ويتم التركيز على الحديدة حالياً، بعد السيطرة على معسكر خالد بن الوليد، موضحا أهمية الحديدة كونها الرئة التي يتنفس منها الانقلابيون، كما أنها تعد بوابة صنعاء، والتحالف يحاول إسقاط الانقلاب فيها بأقل الخسائر.

وتابع، أن تحرير الحديدة سيمكن الحكومة من موارد اقتصادية مهمة للحكومة، وقطع موارد الانقلابيين وقطع يد إيران في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية حالياً في أقوى حالتها، وكلما توسعت المناطق المحررة كلما زادت الأعباء، وهذا أمر طبيعي؛ وستحل هذه المشاكل تدريجياً.

وأردف المحلل السياسي أن أي نصر عسكري أو سياسي في اليمن للقوات الشرعية سيجعل الحوثي وصالح يقبلون بالحل السياسي، لأن الانقلاب لم يعد بهذه القوة، وكلما تقدمت القوات الشرعية كلما ضعفت قدرة الانقلابيين على إدارة الحرب في اليمن.