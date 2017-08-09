البحرين تنفي فتح مجالها الجوي للطيران القطري - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

نفت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، صحة ما ذكرمن تقارير تفيد بفتح المنامة مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من أمس الثلاثاء .

وقالت شئون الطيران في بيان لها أنه وفقاً لما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قيام البحرين بفتح مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من أمس، تؤكد شئون الطيران المدني إن ما تم نشره وتداوله من أخبار غير صحيح ومخالف للواقع، حيث أن الأجواء الوطنية السيادية للمملكة البحرين على الطائرات المملوكة والمسجلة في قطر، وجميع الممرات الجوية اعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها من 11 يونيو الماضي ولم يطرأ عليها أي تغيير .