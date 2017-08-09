المملكة تنهي أزمة الحجاج الماليزيين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شكرت الحكومة الماليزية، على لسان وزير الدولة الماليزي للشؤون الإسلامية جميل خير بحروم، المملكة، بعدما تمكنت سفارة المملكة في كوالالمبور من إنهاء أزمة التأخر الدائم لرحلات طيران الحجاج الماليزيين المتجه إلى المملكة.

وذكر موقع ” نيو إسترايتس تايمز ” ، أن سفارة المملكة أسهمت في تقليص نسبة تأخر مغادرة رحلات الحجاج الماليزيين إلى الأراضي المقدسة بشكل كبير، بعد أسبوع واحد من تدخلها، لضمان مغادرة الحجاج بسرعة أكبر. وقال بحروم، إن الوزارة الماليزية قامت بإنشاء لجنة خاصة على اتصال دائم بسفارة المملكة لضمان سير عملية مغادرة الحجاج بسلاسة أكبر عما كانت علية خلال الشهر الماضي.

وأوضح الموقع أن الوزير الماليزي لم يدلِ بتفاصيل كثيرة توضح الإنجاز الذي حدث بالأرقام، إلا إنه أكد أن التأخير الذي كان يحدث في مغادرة رحلات الحجاج الماليزيين تقلص بشكل كبير. وقال ” حكومة المملكة كانت على علم بالوضع، ولذلك قامت السفارة السعودية بكوالالمبرو، بإصدار أوامر بالإسراع في العملية “.

وتوجه الوزير بالشكر للسفارة قائلًا: ” نحن شاكرون لتعاونهم الذي مكنّا من تقليص التأخير الذي شهدناه الأيام الماضية، بسبب تأخّر الموافقة على تأشيرات حجاجنا “.

وأشار الوزير الماليزي أن حوالي 30,000 حاجّ ماليزي، وهو ما يوازي حوالي 50% من الحجاج الماليزيين، انتقلوا بالفعل إلى المملكة. وأعرب عن ثقته في أن باقي الحجاج سيغادرون في التواريخ الرسمية المحددة لهم.

وكشف الوزير عن أن ذلك التأخّر كان سببه حرص حكومة المملكة على فرض فحص صارم على بعثات الحج الوافدة إلى المملكة من جميع أنحاء العالم، وذلك نظرًا لتزايد المخاطر التي أصبحت تشكلها الجماعات المتطرفة التي تسعى لانتهاك حرمة الشعائر المقدسة في مكة والمدينة والنيل من أمن المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج خلال هذا العام.

وعلّق الوزير على إجراءات الفحص الصارمة قائلًا: ” هذه مبادرة جيدة من المملكة التي تسعى دائمًا لتحسين الإجراءات الأمنية المطبقة للحفاظ على أمن الحجاج، ونحن نعمل مع سفارة المملكة لنتأكد من تقليل التأخير المشاهد الآن لأقل نسبة ممكنة “.

وتحدث الوزير عن الجهود المضنية التي يبذلها موظفو السفارة السعودية قائلًا: ” يحتاج المسؤولون السعوديون من ثلاث إلى أربع ساعات ليصدروا موافقتهم على مغادرة كل رحلة، وذلك بعدما يتأكدوا من أن جميع الركاب لا يشكّلون أي خطر على الرحلة “.