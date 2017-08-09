 الأمطار الغزيرة تغرق بعض شوارع محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. الأمطار الغزيرة تغرق بعض شوارع محايل عسير

الأمطار الغزيرة تغرق بعض شوارع محايل عسير




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *