فريق إيفا التطوعي يزور دار الحضانة بخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

قام فريق ” إيفا ” التطوعي بمنطقة ابها يوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١١/١٤ بزياره لدار الحضانه الاجتماعيه في خميس مشيط.

باشراف أ.اسماء عسيري ، وعدد كبير من العضوات المتطوعات .

وتم خلال هذه الزياره تقديم عدة فعاليات ” للايتام واللقطاء ” بعمر يضاهي من ثلاث سنوات حتى الفتيات في عمر خمسة عشر عام .

ووضحت -جواهر- ” احدى عضوات الفريق ” بأنهم قد بدأو البرنامج الترفيهي في الساعة الثالثه والربع حتى العاشرة مساء ، والذي كان يحمل بين دقائقه الشغف والحب والعطاء المستمر لرسم الابتسامة على وجوههم .

واشتمل البرنامج على عدة فقرات منها المسابقات ، و العاب للاطفال ، وتطبيق للمكياج مع الميكب ارتست : يوشي الزهراني – وبوجود مودل ، كما قدموا الهدايا والمفاجآت .

حيث اختتموا زيارتهم بتناول العشا برفقة جميع من بالدار من اطفال وفتيات الدار والطاقم الاداري وكوادره سائلين المولى ان يكون ماقدموه لله عز وجل وان يكون به النفع والسعادة لمن بالدار.

متمنين ان يُعمِر جيل الشباب مجتمعه بخدمته وزرع الابتسامة على من يحتاجها بالاخلاق الفاضله والعطاء والاعمال التطوعية.