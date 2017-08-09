ميليشيا الحوثي يخطفون مسؤولًا فى حزب المخلوع صالح بالبيضاء اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تعرض محمد سالم الزلاف مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء والقيادى فى حزب المخلوع على عبدالله صالح للاختطاف من ميليشيا الحوثي، على حاجز تفتيش بمنطقة ” عزة ” عند المدخل الشمالى لمدينة البيضاء باليمن.

وكشفت المصادر بأن الميليشيات اختطفت الزلاف على حاجز تفتيش بمنطقة عزة عند المدخل الشمالى لمدينة البيضاء؛ وهو فى طريقه إلى مدينة رداع لحضور فعالية للمؤتمر الشعبى العام، ونقل بعد ذلك إلى أحد سجون ميليشيات الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الزلاف اختطف عقب يوم واحد من ترؤوسه اجتماعا لأنصار صالح لحشد فعالية يعتزم إقامتها فى صنعاء بذكرى تأسيس الحزب فى 24 أغسطس الحالي.

وفى سياق آخر، قتل القيادى الميدانى لميليشيات الحوثى أبو صادق مع عدد من مرافقيه فى جبهة الكدحة شمال غرب محافظة تعز، فى اشتباكات مع قوات الجيش اليمني، أثناء محاولة تسلل إلى مواقع الجيش فى نقيل زبد وتبة مصنعة.