عنف الأب يدفع طفلة للانتحار شنقاً - صحيفة صدى الالكترونية

عنف الأب يدفع طفلة للانتحار شنقاً
انتحرت طفلة مقيمة بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بمصر، شنقا باستخدام حبل، بسبب مرورها بأزمة نفسية لقيام والدها بالتعدي عليها بالضرب.
تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ بالعثور على طفلة تدعى ” ا.م.م ” 11 سنة مشنوقة داخل غرفتها بقرية مسهلة .
انتقل رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أنها كانت تمر بأزمة نفسية لقيام والدها بضربها، ما دفعها لدخول غرفتها وغلق الباب من الداخل وشنق نفسها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، انتقل مدير نيابة السنطة لمكان البلاغ، وأمر بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا لتشريحها والتصريح بدفنها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31690 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
همس ~[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ~
الله يرحمها ~
حسبي الله ع ابوها ؛ مَ خلا لها خاطر بهالحياه ~
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3420 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10184 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحسرتي 😥
والله التعنيف مو زين
فيه اطفال حساسين
يتأثرون 😥
همس ~[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 2 ساعتين
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانهُ، ولا ينزعُ من شيءٍ إلا شانهُ ~
لابد من التعامل مع الأطفال بالرفق مهما كانت الظروف ~
؛. ف ابنائنا ك الشجره المثمره لن ننال ثمارها مالم نحسن الاهتمام بها ~
واهم ثمره بعد الموت ف من الاعمال التي لاتنقطع ولد صالح يدعو لك ~
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 18 دقيقة
سبب الانتحار ضعف الوازع الديني