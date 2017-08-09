عنف الأب يدفع طفلة للانتحار شنقاً - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

انتحرت طفلة مقيمة بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بمصر، شنقا باستخدام حبل، بسبب مرورها بأزمة نفسية لقيام والدها بالتعدي عليها بالضرب.

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ بالعثور على طفلة تدعى ” ا.م.م ” 11 سنة مشنوقة داخل غرفتها بقرية مسهلة .

انتقل رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أنها كانت تمر بأزمة نفسية لقيام والدها بضربها، ما دفعها لدخول غرفتها وغلق الباب من الداخل وشنق نفسها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، انتقل مدير نيابة السنطة لمكان البلاغ، وأمر بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا لتشريحها والتصريح بدفنها.