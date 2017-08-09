⁠⁠⁠⁠⁠تحديد سعر اكتتاب زهرة الواحة للتجارة عند 51 ريالاً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة زهرة الواحة للتجارة، أنها قد أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة، وأن التغطية للأسهم المطروحة تمت على جميع النطاقات السعرية.

وأضافت الشركة أنه تم تحديد سعر الاكتتاب عند (51) ريال سعودي للسهم الواحد، حيث بلغت نسبة التغطية 120 % لإجمالي الأسهم على سعر الطرح.

وتابعت الشركة إن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لهم 4.5 مليون سهم تمثل 100% من الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (900,000) سهم لاكتتاب الأفراد، تمثل (20) % من إجمالي أسهم الاكتتاب المطروحة.

وأردفت أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام الذي سينطلق يوم الأحد الموافق 13/08/2017م، ويستمر لمدة ثمانية أيام تستمر إلى يوم الأحد الموافق 20/08/2017م، وقد تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب، وهي البنك الاهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، على ضمان توفير طلبات الاكتتاب وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون، بما في ذلك توفير منصات خاصة ضمن الفروع التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب. مع العلم بأن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار المنشورة على موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، وموقع شركة زهرة الواحة للتجارة (www.zaoasis.com) ، وموقع المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال (www.sfc.sa_.