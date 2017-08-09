ضبط مسافر قبل تهريبه لذراع بشري بمحطة أتوبيس - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ألقت الشرطة الصينية على مٌسافر صيني عُثر بحوزته على ذراع بشرية ، كان يحاول الهروب بها بمحطة أتوبيس .

حيث كان قد عثر رجال أمن محطة أتوبيس في الصين على ذراع بشرية في حقيبة مسافر صيني، في أثناء مروره عبر بوابة كشف المعادن، وكان الرجل البالغ من العمر 50 سنة يحاول أن يعبر بحقيبته دون أن يلاحظه رجال الأمن.

وبالتحقيق اتضح أن الذراع تعود لأخيه، وأنه كان ينقلها إلى مكان الجثة حتى يتم دفن الجسم بالكامل بحسب التقاليد الصينية.