اليوم .. اختتام فعاليات سباق الهجن الصيفي بنسخته الـ27 في محافظة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

يختتم المهرجان الوطني للتراث والثقافة نشاطات سباق الهجن الصيفي في نسخته ال27 بمحافظة الطائف اليوم الاربعاء وذلك على ميدان سمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز ال سعود بالعرفاء بحضور محافظ الطائف المكلف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني وقد اشتملت السباقات على(27) سبعة وعشرون شوطًا على مدى ثلاثة اسابيع يومي الخميس والسبت من كل اسبوع هذا وقد اعرب مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة الأستاذ سعود بن عبدالله الرومي عن سعادته بما واكب هذا النشاط من نجاح هذا العام مشيرا الى ان المهرجان يحرص على تقديم نشاطاته على الوجه الاكمل ومنها النشاطات الصيفية التي اعتاد تقديمها ضمن الانشطة السياحية الرئيسية بمحافظة الطائف التي تنفذ في كل عام وفي مقدمتها سباق الهجن. وذلك دعماً لهذه الرياضة الأصيلة التي كانت النواة الاولى لمهرجان الجنادرية ، موضحا ان الميزانية بلغت خمسة ملايين شاملة الجوائز النقدية والعينية والنفقات التشغيلية وكذلك برنامج النشاط المسرحي الذي يقدمه المهرجان كل عام في محافظة الطائف بالتعاون مع جمعية الفنون وتشارك فيه الفرق المسرحية من مختلف مناطق المملكه لمدة ثمانية ايام يقدم خلالها العديد من المسرحيات , رافعا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظة الله على الدعم الكبير الذي يلقاه المهرجان كل عام , وفي ختام تصريحه قدم مدير عام المهرجان شكره لكافة الجهات الحكومية التي تعاونت مع المهرجان وكافة المشاركين.