" مرتفعات بئر عسكر " بنجران تجذب الأهالي والزوار - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

جذبت المرتفعات الشمالية الغربية لمدينة نجران هذه الأيام الأهالي وزوار المنطقة للاستمتاع باعتدال الأجواء بها خصوصاً مع هطول الأمطار عليها وارتفاع حرارة الصيف داخل مدينة نجران .

وأسهم طريق ” مغرة ” الذي يربط طريق الأمير نايف بنجران بمركز بئر عسكر التي تقع على المرتفعات الشمالية للمدينة، في تزايد إقبال المنتزهين ومحبي الرحلات البرية لقضاء أوقات سعيدة مع العائلة والأصدقاء, في أجواء صيفة معتدلة, والاستمتاع بالمناظر الطبيعية للأودية والشعاب والتشكلات الجبلية المميزة، ومشاهدة مناظر جميلة لمدينة نجران من أعلى ” مغرة ” أو من بعض المواقع التي تتيح مشاهدة المدينة وواديها .

ويعد مركز بئر عسكر بنجران والقرى والشعاب القريبة منه من المواقع المميزة لما تحتويه من أشجار السمر, والسدر, والطلح، التي تنتشر في الشعاب والأودية المختلفة، وتمتاز بجمال تكويناتها الصخرية والرملية الفريدة، كما أن تشكلات الجبال وتنوعها يضفي روعه للمكان وسحر خاصه به، إضافة إلى إمكانية حصول الزائر للمكان على إطلالات جميل لمدينه نجران وواديها، وأطلاله على بعض القرى التي تتبع محافظة حبونا .

وتواصل أمانة منطقة نجران ممثلة بلدية بئر عسكر تنفيذ أعمال التطوير والتأهيل للمخططات الواقعة في المركز من خلال استكمال أعمال الرصف والإنارة لشوارع المخططات وإعادة تأهيل الجلسات العائلية ومجاميع الألعاب الواقع في أعلى ” مغرة ” ، كما تعمل الأمانة مع شركائها في الجهات الحكومية الأخرى على تهيئة واستثمار العديد من المواقع سواء في ” مغرة ” أو بالقرب من محيط مركز بئر عسكر لإنشاء المرافق السياحية والترفيهية التي تتيح المجال أمام الأهالي والزوار قضاء أوقات ترفيهيه مع العائلة والأصدقاء، والاستفادة من المقومات البيئة والسياحة التي تتوفر بالمنطقة .