تعليم الرياض يؤكد على التطوير المهني خلال عودة المعلمين والمعلمات - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على أهمية استثمار الأسبوع الأول من عودة المعلمين في التطوير المهني للمعلمين والمعلمات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد تحت عنوان ” التطوير المهني للمعلمين ” برئاسة مدير عام التعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع وبمشاركة مدير عام التطوير المهني بالوزارة الدكتور محمد المقبل ومساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ محمود القويحص ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية – بنات الأستاذة حنان السلطان وحضور ممثلين عن وزارة التعليم وهم الدكتور محمد العبدالكريم والدكتور يوسف الحمود والدكتور حمود الحمود وفريق من تعليم الرياض ممثلاً بمديري إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومديري إدارة التدريب التربوي للبنين والبنات .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لتنفيذ توجيهات وزارة التعليم في استثمار الأسبوع الأول من عودة المعلمين في جوانب التطوير المهني لمنسوبي التعليم .

وشدد د. المانع خلال الاجتماع على أهمية أن يكون التنفيذ على مستوى يليق بإدارة تعليم الرياض , فيما أكد الدكتور محمد المقبل من جهته استعداد الوزارة على التعاون في أي أمر يسهم في إنجاح البرنامج.

وركز الاجتماع على أهمية وضع خطة للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات وأن يكون التدريب في الأسبوع الذي يسبق الدراسة , كما شدد الاجتماع عن ضرورة التنسيق بين إدارتي التدريب والإشراف ومكاتب التعليم في متابعة وتنفيذ خطة التطوير المهني .

كما أوصى الاجتماع بوضع ” التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ” في الأسبوع الأول ضمن مؤشر الاستعداد للقيادة المدرسية لبداية العام الدراسي, ولفت الاجتماع إلى أنه سيتم تقييم الأداء من خلال مؤشر الأداء و الرفع للوزارة بالخطط والتقارير المنجزة في الأسبوع الثاني من العودة .