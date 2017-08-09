وكالة عالمية للمخبوزات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والدمام - صحيفة صدى الالكترونية

وكالة عالمية للمخبوزات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والدمام
أعلنت شركة رائدة تمتلك وكالة عالمية في مجال المخبوزات والمعجنات والحلويات بالرياض والدمام عن حاجتها لموظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، على النحو التالي:
بائع / كاشير ( خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية ) .
محاسب تكاليف (خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأغذية إجادة اللغة الإنجليزية ) .
أمين مستودع ( خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأغذية إجادة اللغة الإنجليزية ) .
عامل مستودع
سائقون رخصة مهنية ( على دراية بمناطق الرياض والدمام ) .
أخصائية تسويق ومبيعات ( خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال
إجادة اللغة الإنجليزية ) .
شيف حلواني ( شرقي وغربي خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال )
شيف خباز ( معجنات بكافة أنواعها )
وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة تتمثل في خبرة مناسبة للمجال، على أن تُرسل السيرة الذاتية على الرابط التالي :
[email protected]
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