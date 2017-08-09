وكالة عالمية للمخبوزات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والدمام - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة رائدة تمتلك وكالة عالمية في مجال المخبوزات والمعجنات والحلويات بالرياض والدمام عن حاجتها لموظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، على النحو التالي:

بائع / كاشير ( خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية ) .

محاسب تكاليف (خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأغذية إجادة اللغة الإنجليزية ) .

أمين مستودع ( خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأغذية إجادة اللغة الإنجليزية ) .

عامل مستودع

سائقون رخصة مهنية ( على دراية بمناطق الرياض والدمام ) .

أخصائية تسويق ومبيعات ( خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال

إجادة اللغة الإنجليزية ) .

شيف حلواني ( شرقي وغربي خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال )

شيف خباز ( معجنات بكافة أنواعها )

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة تتمثل في خبرة مناسبة للمجال، على أن تُرسل السيرة الذاتية على الرابط التالي :

[email protected]