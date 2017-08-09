وظائف شاغرة في فندق شهير بمكة وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرح أحد الفنادق الشهيرة عدد من الوظائف الشاغرة بفروعه في مكة المكرمة وجدة، على النحو التالي:

• موظفو مكاتب أمامية

1- سعودي الجنسية

2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً

3- مهارات حاسب آلي ممتازة

4- مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة.

• مشرفو مكاتب أمامية ومدير مكاتب أمامية

1- سعودي الجنسية

2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً

3- مهارات حاسب آلي ممتازة

4- مؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو دبلوم ويفضل في مجال السياحة والفندقة.

5- خبرة في مجال الفنادق لا تقل عن سنتين

• موظفو أمن ومراقبة كاميرات

1- سعودي الجنسية

2- مهارات حاسب آلي جيدة

3- مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة

• مدير أمن وسلامة

1- سعودي الجنسية

2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً

3- مهارات حاسب آلي ممتازة

4- مؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو دبلوم

5- خبرة في مجال الأمن لا تقل عن 3 سنوات

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية مع كتابة اسم الوظيفة والمدينة المطلوبة على الإيميل: [email protected]