وظائف شاغرة في فندق شهير بمكة وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف شاغرة في فندق شهير بمكة وجدة
طرح أحد الفنادق الشهيرة عدد من الوظائف الشاغرة بفروعه في مكة المكرمة وجدة، على النحو التالي:
• موظفو مكاتب أمامية
1- سعودي الجنسية
2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً
3- مهارات حاسب آلي ممتازة
4- مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة.
• مشرفو مكاتب أمامية ومدير مكاتب أمامية
1- سعودي الجنسية
2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً
3- مهارات حاسب آلي ممتازة
4- مؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو دبلوم ويفضل في مجال السياحة والفندقة.
5- خبرة في مجال الفنادق لا تقل عن سنتين
• موظفو أمن ومراقبة كاميرات
1- سعودي الجنسية
2- مهارات حاسب آلي جيدة
3- مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة
• مدير أمن وسلامة
1- سعودي الجنسية
2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً
3- مهارات حاسب آلي ممتازة
4- مؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو دبلوم
5- خبرة في مجال الأمن لا تقل عن 3 سنوات
وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية مع كتابة اسم الوظيفة والمدينة المطلوبة على الإيميل: [email protected]
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