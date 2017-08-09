 وظائف شاغرة في فندق شهير بمكة وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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وظائف شاغرة في فندق شهير بمكة وجدة

وظائف شاغرة في فندق شهير بمكة وجدة
فاطمة المالكي(صدى):

طرح أحد الفنادق الشهيرة عدد من الوظائف الشاغرة بفروعه في مكة المكرمة وجدة، على النحو التالي:

• موظفو مكاتب أمامية

1- سعودي الجنسية
2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً
3- مهارات حاسب آلي ممتازة
4- مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة.

• مشرفو مكاتب أمامية ومدير مكاتب أمامية

1- سعودي الجنسية
2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً
3- مهارات حاسب آلي ممتازة
4- مؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو دبلوم ويفضل في مجال السياحة والفندقة.
5- خبرة في مجال الفنادق لا تقل عن سنتين

• موظفو أمن ومراقبة كاميرات

1- سعودي الجنسية
2- مهارات حاسب آلي جيدة
3- مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة

• مدير أمن وسلامة

1- سعودي الجنسية
2- لغة إنجليزية ممتازة قراءةً وتحدثاً وكتابةً
3- مهارات حاسب آلي ممتازة
4- مؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو دبلوم
5- خبرة في مجال الأمن لا تقل عن 3 سنوات

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية مع كتابة اسم الوظيفة والمدينة المطلوبة على الإيميل: [email protected]


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