بالفيديو.. صيني منحوس يخسر آلاف الجنيهات على الطريق - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تداول نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل صيني يعيش في شنجهاي، تعرض لموقف لا يُحسَد عليه بعدما سحب الآلاف من الجنيهات نقداً من أحد البنوك ثم طارت في الهواء جراء الرياح الشديدة.

وأظهر المقطع الرجل وهو في صدمة عندما شاهد أمواله تطير بعيداً في مهب الريح، حيث أدت عاصفة قوية إلى فقدانه مئات الأوراق النقدية على الطريق.

لكن لحسن الحظ، لاحظ المارة الموقف، واحتشد أكثر من 20 شخصاً لمساعدة الرجل، وجمعوا النقود من على طريق مزدحم، وإعادتها مرة أخرى للرجل.