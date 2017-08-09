بالصور.. " صحة الطائف " تغلق مجمعا طبيا مخالفا - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أصدرت ” صحة الطائف ” قرارا فوري بإغلاق أحد المجمعات الطبية الكبرى، وأوصت اللجنة التفتيشية بإحالته لتطبيق الغرامات المالية عليه على خلفية عدد من الملاحظات التي رصدتها جولة تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص، تضمنت مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي فورًا.

وكانت اللجنة التفتيشية كشفت وجود ممارسين يعملون بدون تراخيص، ووجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية تُقدم للمرضى، وقيام أطباء بالمستشفى بعمل مناظير داخل السكن بدون تراخيص، ووجود قسم أشعة غير مُرخص مما يُشكل خطرا وتسربا إشعاعيا داخل المبنى، كما تم رصد عمليات تجميل متعددة بالليزر يقوم بها الطاقم التمريضي دون وجود طبيب جلدية أو تجميل مرخص للقيام بذلك، ويصاحبها بيع أدوية ومستحضرات بطريقة غير نظامية داخل المجمع، إلى جانب عدم إبراز التسعيرة النظامية والمعتمدة داخل المجمع.

وتم إغلاق المركز بالكامل بشكلٍ فوري وإحالة أوراقه لإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة الطائف لاستكمال العقوبات النظامية وفرض الغرامات المالية، كما أوصت اللجنة بإبقاء المركز خاضع للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة .

من جانبه أوضح مدير العلاقات والتواصل بصحة الطائف، عبد الهادي الربيعي ، أن الجولة تأتي ضمن مهام إدارة شؤون القطاع الخاص الرقابية على المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية ، وضمان تطبيق الاشتراطات والبنود الصحية التي تضمن تقديم الخدمة بشكلٍ صحيح، مؤكدًا أن صحة الطائف تنفذ العديد من الجولات يوميًا للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات لمزاولة الخدمة الصحية والطبية.