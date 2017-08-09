الغذاء والدواء تفسح 6015 صنفاً للحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أذنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بفسح 6015 صنفاً دوائياً وغذائياً وجهازاً طبياً لحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال الفترة من 15/ 10 وحتى 13 /11/ 1438هـ ، بينما لم يأذن مفتشو ” الهيئة ” بفسح 135 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً مخالفاً خلال الفترة ذاتها.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في ” الهيئة ” الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الغذاء والدواء لم تأذن بفسح بعض أغذية الحجاج لتلفها أو مجهولة المصدر أو سيئة التخزين أو منتهية الصلاحية، أو لعدم وجود بطاقة غذائية فيما رفض بعض الأدوية لأنها مجهولة المصدر أو المحتوى، أو خاضعة للرقابة، أو بكميات تجارية، أو مقويات جنسية، أو منتهية الصلاحية، أما بعض الأجهزة الطبية فلتلفها.