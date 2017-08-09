مقتل قيادي بالحرس الإيراني في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قال مسؤول بفيلق القدس التابع لقوات الحرس الإيراني في محافظة كيلان شمال إيران، أن العقيد مرتضى حسين بور شلماني، قتل خلال اشتباكات مع الفصائل المقاتلة في سوريا.

ونقلت وكالة ” فارس ” الحكومية الإيرانية أن ” مرتضى حسين بور شلماني، قُتل أثناء قيامه بخدمات استشارية؛ دفاعاً عن المراقد الدينية في سوريا ” ، دون أن تحدد مكاناً دقيقاً لموقع مقتله.

وأضافت أن ” الضابط كان أحد أفراد الحرس الإيراني، وهو القتيل الـ 20 من بين المستشارين العسكريين في سوريا من أبناء مدينة كيلان “.

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف مع نهاية العام الماضي أن عدد قتلى قوات الحرس والمليشيات التابعة لها في سوريا، بلغ أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات.