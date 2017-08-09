 بالفيديو.. حريق هائل في سوق الأعلاف بتربة حائل - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. حريق هائل في سوق الأعلاف بتربة حائل

بالفيديو.. حريق هائل في سوق الأعلاف بتربة حائل
علي العنزي(صدى):

انتقلت فرق الدفاع المدني في تربة حائل، للسيطرة على الحريق الذي نشب صباح اليوم بسوق الأعلاف.

يذكر أن سوق الأعلاف بتربة يقع شرق المدينة بالقرب من أسواق الماشية على مساحة خصّصتها البلدية لبائعي الأعلاف، إلا أن عشوائية التنظيم لأعلاف البرسيم والشعير أسهمت في وصول الحريق إلى مساحات أكبر من السوق، حيث لوحظ تداخل وتشابك الغرف الخشبية التي اتخذها عمالة تنزيل وتحميل الأعلاف مسكناً لهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31687 ] نشر منذ 1 ساعة

سلامة المسلمين اولاً ,,

,, الحمد لله على السلامه ,,

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