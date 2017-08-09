السويدي لارسون على رادار ناد سعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن نادي سعودي تقدم بعرض رسمي للسويدي سيباستيان لارسون لاعب خط وسط فريق سندرلاند الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية .

وأشارت صحيفة ” فوتبول ” السويدية أن لارسون صاحب الـ32 عاماً قد غادر فريق سندرلاند بعد هبوط الفريق لمصاف الدرجة الثانية الإنجليزي وعلى إثرها أصبح اللاعب متاحا للجميع حيث تلقى 4 عروض رسمية من فرق في تركيا والمملكة وإسبانيا والصين وذلك من خلال منافسة تفاوضية على شراء البطاقة الدولية للاعب والحصول على توقيع العقد الشخصي خلال الفترة القادمة .

وأفادت أن الوجهة القادمة للسويدي لارسون ستحدد خلال الايام القليلة القادمة من خلال اختيار الافضلية في العروض المقدمة والتي في مقدمتها العرض المالي الأكبر .