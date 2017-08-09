السويدي لارسون على رادار ناد سعودي - صحيفة صدى الالكترونية

السويدي لارسون على رادار ناد سعودي
أكدت مصادر أن نادي سعودي تقدم بعرض رسمي للسويدي سيباستيان لارسون لاعب خط وسط فريق سندرلاند الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية .
وأشارت صحيفة ” فوتبول ” السويدية أن لارسون صاحب الـ32 عاماً قد غادر فريق سندرلاند بعد هبوط الفريق لمصاف الدرجة الثانية الإنجليزي وعلى إثرها أصبح اللاعب متاحا للجميع حيث تلقى 4 عروض رسمية من فرق في تركيا والمملكة وإسبانيا والصين وذلك من خلال منافسة تفاوضية على شراء البطاقة الدولية للاعب والحصول على توقيع العقد الشخصي خلال الفترة القادمة .
وأفادت أن الوجهة القادمة للسويدي لارسون ستحدد خلال الايام القليلة القادمة من خلال اختيار الافضلية في العروض المقدمة والتي في مقدمتها العرض المالي الأكبر .
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