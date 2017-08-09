كهربا: تعلمت الدرس جيدًا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اعتذر اللاعب المصري محمود كهربا، لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، عما بدر منه في مواجهة الاتفاق في بطوله تبوك الودية الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه للجميع وأنه تعلم من الدرس جيداً حتى لا يسقط في ذات الخطأ مجددا في المستقبل، وقال ” أنا وبقية زملائي اللاعبين سنلعب من أجل هدف واحد يتجسّد في تحقيق الانتصار على الباطن، الجمعة المقبل من خلال الجولة الأولى لدوري جميل للمحترفين “.

وكان كهربا قد دخل في مشادات مع إداري يتبع لنادي الاتفاق، وكذلك بعض اللاعبين من خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دورة تبوك التي خسرها العميد 3/0، قبل أن تعاقبه إدارة النادي لاحقا.