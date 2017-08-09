" بنتركية " يتفقد مباني كلية الباحة الأهلية للعلوم - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أجرى المستشار والمنسق العام لمجلس أمناء كلية الباحة الأهلية للعلوم، الدكتور الفاضل بنتركية جولة على مرافق ومباني الكلية اطلع خلالها على الاستعدادات الخاصة بفتتاح كلية الطب التابعة لكلية الباحة والتى صدرت الموافقة المبدئية من وزارة التعليم على إنشاءها باعتماد ثلاث كليات طبية ” كلية الطب البشري ، وكلية الصيدلة ، والكلية الصحية ” ، ويجرى العمل على استيفاء الشروط الخاصة بافتتاح كلية الطب على ان يتم افتتاحها مطلع العام القادم .

واوضح “الفاضل” ان الكلية وبمتابعة سمو رئيس مجلس الأمناء تحرص كل الحرص على توفير بيئة تعليمية محفزه وتسعى الى إكمال المتطلبات الخاصة بكلية الطب من تجهيز المباني والمعامل وتوفير أحدث الأجهزه التى يحتاجها الطلاب اثناء تلقيهم التعليم وتطمح الكلية لتصبح مركزاً للجودة والريادة العالمية في التعليم و البحث العلمي وخدمة المجتمع ، بالاضافة الى إعداد خرجين لديهم المعرفة والمهارات والقدرة الطبية المناسبة التي تمكنهم من مزاولة المهنة بكفاءة وان يكون لديه الالتزام الاخلاقي عند ممارسة المهنة الطبية وان تكون لدى الطالب المهارة اللازمة لتقديم رعاية صحية شاملة و متوازنة للمرضى في المستقبل والعمل على إيجاد تخصصات نوعية تواكب متطلبات الطب الحديث ودعم منضومة الصحة بالمملكة بكوادر مميزه وفق اعلى المستويات .

كما بين بانه جرى الاجتماع مع المدير التنفيذي لمستشفى غدران العام لإنهاء إجراءات ضم المستشفى لكلية الباحة الاهلية والعمل على اعادة تأهيله ودعمه بكوادر طبية مميزه ومتخصصه دعما لمنظومة الصحة بالمنطقة في ظل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيده أيدها الله والتى تحرص كل الحرص على دعم القطاع الخاص بالمملكة وفق الرؤية الوطنية الحكيمة 2030 وتحويله الى مستشفى جامعي يتلقى فيه طلاب كلية الطب التدريب .

وتفقد المستشار والمنسق العام لمجلس أمناء الكلية سير الدراسة في الفصل الصيفي لهذا العام والتقى عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب حاثا اياهم بتذليل كافة المعوقات ان وجدت امام الطلاب وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود لجعل الكلية حاضنة للمتميزين والمتميزات من ابناء هذا البلاد المبارك إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة من الإمكانيات والوسائل المتوفرة لاستكمال دراستهم الصيفية.

وأشار بنتركية الى الاجتماعات والزيارات التى تم عقدها بوزارة التعليم بحضور سمو رئيس مجلس الأمناء والتى سيكون لها الأثر الكبير في تقدم الكلية وقدم الشكر والتقدير لمسؤولي وزارة التعليم على ما ابدوه من تعاون بناء ودعم لتصبح الكلية متميزة في كافة التخصصات ملبيه ومواكبة لسوق العمل السعودي .

وقدم الدكتور الفاضل شكره وبالغ امتنانه لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته مناشط وبرامج الكلية والى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز والذي يقف وراء كل نجاحات الكلية بتوجيهاته السديده ومتابعته المستمره لكي تكون الكلية من أميز كليات المملكة وذات مكانه مرموقة في خارطة التعليم وان يكون خريجيها نافعين ومساهمين في بناء المملكة .