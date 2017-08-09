الشورى يرفع قرار خفض ساعات العمل إلى خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر أن مجلس الشورى رفع قرار تعديلات نظام العمل الجديد الخاص بخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً الى خادم الحرمين الشريفين للحسم فيه.

و جاء الرفع إلى خادم الحرمين للبت في القرار بعد ان تباينت وجهات النظر بين قرار مجلس الشورى والتعديلات المقترحة من مجلس الوزراء والتي تضمنت إمكانية تشغيل العامل أكثر من 9 ساعات يومياً و45 ساعة اسبوعياً، على عكس مقترحات الشورى التي تمسكت بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً.

ويذكر أن مجلس الشورى قد قرر في فبراير من العام الماضي خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً.