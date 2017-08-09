إزالة مخطط مخالف بمنطقة الحسينية في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

أزالت بلدية الشوقية الفرعيه بمكة المكرمه أمس ، عدد من التعديات بمنطقة الحسينية شملت احواش ومبان متعدية على أراض حكومية وبمساحات كبيرة .

وأوضح المهندس اكرم الحربي مدير الادارة الفنية ببلدية الشوقية ، وقال أن الحملة شملت عدة مواقع وتمت بمساندة فرقة من شرطة البلديات بقيادة الرائد عبدالله رمزي الحربي والبحث الجنائي ومشرف الازالات فهد الحازمي وعدد من المراقبين .

وقال ان جميع ما تم ازالته أقيم بطرق غير نظامية من قبل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن مخطط كامل بمنطقة الحسينية يضم حوالي تسعين حوش ومباني وبتر .

وشدد على أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات ، وبمتابعة رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لهذا الغرض، وهي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.