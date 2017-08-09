البيئة تحقق في هجوم سمكة قرش على فتاة بالبحر الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شكلت وزارة البيئة المصرية لجنة من خبراء قطاع حماية الطبيعة، للتحقيق في واقعة تعرض فتاة لهجوم من سمكة قرش في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت الوزارة في بياناً على صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” ، إن فتاة عمرها 25 عاماً تعرضت لهجوم من سمكة قرش، أثناء مزاولتها السباحة والغطس بالمياه العميقة في قرية سياحية بمرسى علم يوم السبت الماضي.

وأكدت وزارة البيئة أن الفتاة تم إنقاذها ونقلها للمستشفى، حيث تلقت العلاج وغادرت الأحد.

وأضاف بيان الوزارة: ” فور تلقي البلاغ وجه وزير البيئة خالد فهمي بتشكيل لجنة من خبراء قطاع حماية الطبيعة والجامعات؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة التي سترد في بيان لاحق فور اكتمال أعمال المسوحات البحرية اللازمة “.

وتابع البيان: ” تم التنسيق مع وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر لغلق الشاطئ محل الحادث لمدة 48 ساعة؛ لتمكين أعمال الرصد والمسوحات اللازمة “.

وتشير ملابسات الحادث المبدئية وفقاً لرواية الفتاة المصابة وصديقها، إلى أن ” مجموعة من ممارسي رياضة السباحة بالنظارة اقتربت من مجموعة من الدلافين للسباحة معها، وأثناء عودتها تجاه الساحل ظهرت سمكة قرش من نوع القرش المحيطي ” الذي هاجم الفتاة وعضها.