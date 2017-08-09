بالصور.. رئيس ديوان المظالم يفتتح محكمة وادي الدواسر الإدارية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم مقر المحكمة الإدارية بمحافظة وادي الدواسر، بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري .

وفور وصوله لمقر المحكمة كان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ الدكتور سرور بن محمد العبد الوهاب، وعدد من قضاة ومنسوبي المحكمة .

وفي بداية الافتتاح ألقى معاليه كلمةً أبرز خلالها الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة – أيّدها الله – لمسيرة ديوان المظالم والاهتمام بدعمه وما يتطلبه العمل القضائي للديوان، للتوسع في تقديم خدماته على مستوى المناطق والمحافظات مما يجعله مكملاً قضائياً لدور الأجهزة الحكومية فيها، برقابته على أدائها، وتصحيح تصرفاتها وفقاً للنظام .

وأوضح أن افتتاح محكمة وادي الدواسر يأتي امتداداً لخطة ديوان المظالم الإستراتيجية المقررة في عام 1437هـ والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030 في سد احتياج المناطق والمحافظات من المحاكم الإدارية، وفق الدراسات التي يعدها مجلس القضاء الإداري بصفة مستمرة .

وأشار إلى أن افتتاح محكمة وادي الدواسر سيأتي بعدها تباعاً المحافظات التي تقضي الحاجة وفق المعايير المقررة في هذا الشأن افتتاح محاكم فيها, مبيناً أن افتتاح المحاكم يُبنى على عددٍ من المعايير تتمثل أولاً في البعد المسافي للمحافظة عن المنطقة الإدارية التابعة لها، وعدد القضايا المقيدة التي تخص المحافظة، واخيراً الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية للمحافظة لاتخاذ القرار من قبل المجلس بما له من صلاحية .

وقال رئيس ديوان المظالم : على القضاة أن يراعوا حق الله فيما بين أيديهم من قضايا ودعاوى، سائلاً الله أن يوفقهم في إحقاق الحق ورد الحقوق إلى أهلها.

وشدد على حسن التعامل مع المراجعين من قبل منسوبي المحكمة وألا يتوانوا بحكم الاختصاص ووفق الاجراءات المرسومة نظاماً بإعادة الحقوق وتقرير المشروعية إزاء التظلمات المنظورة، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما يحظى ديوان المظالم من دعم لنصرة المظلوم, وتحقيق العدالة القضائية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية .