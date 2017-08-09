القاضي يستقبل جمعية النحالين برجال ألمع - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل أمين منطقة عسير صالح بن عبد الله القاضي بمكتبه صباح أمس رئيس الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع الشيخ علي الحياني ، وأعضاء الجمعية ، وتم مناقشة بعض عقبات التي تصادف باعة و منتجي العسل ، وشكر الحياني أمين عسير على ما تقوم به الأمانة من جهود لمحاربة الغش في العسل لاسيما وأن الإقبال عليه كبير من كثيراً من المواطنين .

كما تم مناقشة أرض الجمعية بمركز الحبيل برجال ألمع ، وكذلك منح الجمعية عدة أكشاك في السودة خلال موسم الصيف ويكون ما يقدم فيها على مسئولية الجمعية , وأكد أمين عسير أن الأمانة لن تتوانى في دعم كافة الجمعيات لما فيه المصلحة العامة ، وأشاد بالتميز الذي تشهده جمعية العسل في رجال ألمع ، وضرورة تعاون الأمانة في كافة ما يخص تحليل منتج العسل بشكل دائم للتأكد من جودته للمستهلك وسلامته من الغش .