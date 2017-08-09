 السوبر المصري في الإمارات مهدد بالإلغاء لأسباب تسويقية - صحيفة صدى الالكترونية

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السوبر المصري في الإمارات مهدد بالإلغاء لأسباب تسويقية

السوبر المصري في الإمارات مهدد بالإلغاء لأسباب تسويقية
ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، أن السوبر المصري الذي من المقرر إقامته في دولة الإمارات، مهدد بالإلغاء، بعد عدم إمكانية فريق الزمالك من أن يكون طرفاً في النهائي.

وسيواجه بطل كأس مصر النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز، في نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2016-2017.

وبحسب فضائية أون سبورت المصرية، أن مع خروج الزمالك من كأس مصر، قد تتراجع الشركة المنظمة للسوبر المصري في الإمارات عن قرارها ” لأسباب تسويقية “.


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[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 14 دقيقة

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