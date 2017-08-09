مدرب تشيلسي: كوستا خارج اسوار النادي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

يحيط الغموض بمستقبل مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي دييجو كوستا وإمكانية رحيله عن البلوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، رحيل كوستا، خلال الصيف الجاري، وخروجه من حساباته للموسم المقبل.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، نقلتها صحيفةمترو :“ أعلنت من قبل موقفي من كوستا، فهو لن يكون معنا خلال الموسم المقبل وعليه البحث عن فريق آخر ”.

وتابع :“ لم يحدث أي شيء يجعلني أغير من رأيي، ولا أحب الإجابة على هذا الأمر مجدداً، لأن القرار نهائي ولا رجعة فيه ”.