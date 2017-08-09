 أشجار الكويت تحترق بسبب ارتفاع درجة الحرارة لـ ٧٠ - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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أشجار الكويت تحترق بسبب ارتفاع درجة الحرارة لـ ٧٠




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